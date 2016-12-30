Tuzla sonrası tarihi cezalar

Galatasaray'ın Tuzla'ya 3-2 yenilmesi Sarı- Kırmızılı camiada büyük şok etkisi yaratırken, oyuncuların disiplinsiz davranışları yönetimi kızdırdı. Tuzla maçı sonrası kırmızı kart gören Yasin ve Chedjou'ya kızan Teknik Direktör Riekerink, "İkisini de uyardım. Kırmızı kart görmeyin. Konya maçında cezalı olursunuz dedim. Ama beni dinlemediler. Utanç duyuyorum. Ama bu hareketleri cezasız kalmayacak" açıklaması yapmıştı. Harekete geçen yönetim Yasin ve Chedjou'ya disiplin talimatına göre en ağır para cezasını vermeyi kararlaştırdı. Yönetim iki futbolcuya 250 biner Euro para cezası kesti. Sarı- Kırmızılı takımdan gitmek isteyen Hamit Altıntop ve Chedjou'nun sözleşmesi ise feshedildi.



TOPLANTIDAN ÖRNEK BİR KARAR ÇIKTI!

Başkan Dursun Özbek'in Sportif AŞ yöneticisi Levent Nazifoğlu ile yaptığı görüşmede, "Takım içindeki bu disiplinsizliğe bir an önce son vermeliyiz. Ne gerekiyorsa yapalım. Vereceğimiz ceza bundan sonrası için de örnek teşkil etsin" dediği öğrenildi. Bu toplantıdan sonra kararlar gece saatlerinde açıklandı. Galatasaray Yönetimi'nin aldığı bu kararla Riekerink de rahatladı. Çünkü disiplinsiz hareketler diğer oyuncuları da etkiliyordu.



