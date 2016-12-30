Tarihi pazarlık

Şike davası sonrası gerilen ilişkileri son 1 yıl içinde normalleşmeye başlayan Fenerbahçe ve Trabzonspor bu kez transfer için masaya oturdu... Sarı- Lacivertliler, son zamanlarda adı çok yoğun bir şekilde Galatasaray'la anılan Mehmet Ekici'ye resmen talip oldu. Alınan bilgilere göre Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan milli futbolcuyu devre arasında kadrosuna katmak için Trabzonspor'a Aatıf Chahechouhe'yi takas olarak teklif etti. Bordo-Mavili yönetimin bu teklifi hemen teknik direktör Ersun Yanal'a bildirdiği öğrenildi. Tecrübeli hocanın Aatıf'ı istemediği, bu karşın "Fernandao'yu versinler" ifadesini kullandığı ifade edildi. Fakat Fenerbahçe de Brezilyalı golcüyü bırakmayı düşünmüyor.



GALATASARAY YENİ TEKLİF YAPACAK

Tarafların önümüzdeki günlerde birkez daha masaya oturması bekleniyor... Fenerbahçe cephesinde bu gelişmeler yaşanırken Galatasaray da temaslarını hızlandırmış durumda. Mehmet Ekici ile prensip anlaşması yapan Cimbom, Trabzonspor'a yeni bir teklif sunacak. Son gelen bilgilere göre ise Beşiktaş da Ekici için resmen devreye girdi. Pazarlıkların önümüzdeki günlerde iyice kızışması bekleniyor.



YUNUS EMRE SEL