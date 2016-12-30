Tarihi pazarlık

Şike davası sonrası gerilen ilişkileri son 1 yıl içinde normalleşmeye başlayan Fenerbahçe ve Trabzonspor bu kez transfer için masaya oturdu... Sarı- Lacivertliler, son zamanlarda adı çok yoğun bir şekilde Galatasaray'la anılan Mehmet Ekici'ye resmen talip oldu. Alınan bilgilere göre Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan milli futbolcuyu devre arasında kadrosuna katmak için Trabzonspor'a AatıfChahechouhe'yi takas olarak teklif etti. Bordo-Mavili yönetimin bu teklifi hemen teknik direktör ErsunYanal'a bildirdiği öğrenildi. Tecrübeli hocanın Aatıf'ı istemediği, bu karşın "Fernandao'yu versinler" ifadesini kullandığı ifade edildi. Fakat Fenerbahçe de Brezilyalı golcüyü bırakmayı düşünmüyor.
GALATASARAY YENİ TEKLİF YAPACAK Tarafların önümüzdeki günlerde birkez daha masaya oturması bekleniyor... Fenerbahçe cephesinde bu gelişmeler yaşanırken Galatasaray da temaslarını hızlandırmış durumda. MehmetEkici ile prensip anlaşması yapan Cimbom, Trabzonspor'a yeni bir teklif sunacak. Son gelen bilgilere göre ise Beşiktaş da Ekici için resmen devreye girdi. Pazarlıkların önümüzdeki günlerde iyice kızışması bekleniyor.
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isterseniz bütün oyuncuları verelim, ne dersiniz.fernandao yu isterler mişmiş
Siz hala daha Ersun YANAL ' la devam edecekseniz bizler artık Trabzonsporu bırakıp İlçe takımlarımıza döneceğiz. Eğer ONAZİ ' ye güvenip Mehmet EKİCİ ' yi gönderirseniz vay takımın haline onun boyunu Fenerbahçe ve Kızlcabölük maçlarında gördük her maç aynı olur.. Leblebi gibi gol yeriz zaten gol atacak adam yok maçta Diğer takım : 2-3-4 TS : 0 olur. Sizde yönetim olarak tarihe geçersiniz.. Takımın Onur da dahil bütün futbolcularını alan varsa ki bu çok zor gönderin Mehmet EKİCİ ile alt yapı kökenli futbolcular kalsın daha başarılı olur.
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