Talisca’nın istatistiği mutlu etti

G.Birliği ile oynanan maçta ayağındaki kırık nedeniyle uzun süre sahalardan ayrı kalan Talisca, sadece 6 maçta oynadı. 451 dakika süre alan Brezilyalı futbolcu, rakip fileleri 4 kez havalandırdı. Brezilyalı Süper Lig'de Akhisar, Antalya (2) ve G.Birliği filelerini havalandırmayı başardı.