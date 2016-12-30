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’nın istatistiği mutlu etti

forma giydiği 6 karşılaşmada 4 gol kaydetti

Talisca’nın istatistiği mutlu etti
G.Birliği ile oynanan maçta ayağındaki kırık nedeniyle uzun süre sahalardan ayrı kalan Talisca, sadece 6 maçta oynadı. 451 dakika süre alan Brezilyalı futbolcu, rakip fileleri 4 kez havalandırdı. Brezilyalı Süper Lig'de Akhisar, Antalya (2) ve G.Birliği filelerini havalandırmayı başardı.
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  • 30 Aralık 2016, Cuma
  • Gazete
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