Stoch için karar zamanı

Fenerbahçe'nin Slovak futbolcusu Miroslav Stoch'a Süper Lig takımlarından Gaziantepspor talip oldu.



2-3 GÜN SONRA!

Fenerbahçe yönetimi Antep'e henüz kararını bildirmiş değil. Advocaat ve Stoch'un da görüşü sorulduktan sonra Gaziantep yönetimine karar bildirilecek. Kararın 2-3 gün içinde belli olacağı öğrenildi.