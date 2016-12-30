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Stoch için karar zamanı

Stoch için karar zamanı
Fenerbahçe'nin Slovak futbolcusu Miroslav Stoch'a Süper Lig takımlarından Gaziantepspor talip oldu.

2-3 GÜN SONRA!
Fenerbahçe yönetimi Antep'e henüz kararını bildirmiş değil. Advocaat ve Stoch'un da görüşü sorulduktan sonra Gaziantep yönetimine karar bildirilecek. Kararın 2-3 gün içinde belli olacağı öğrenildi.
  • 30 Aralık 2016, Cuma
  • Gazete
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