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Sporun gücüyle yara saracağız

TBF Başkanı Türkoğlu, All-Star organizasyonuyla ilgili açıklamalar yaptı...

Sporun gücüyle yara saracağız
Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Yaşadığımız kayıpların yarasını, sporun birleştirici gücüyle sarmak arzusundayız" dedi. 15 Ocak'taki All-Star organizasyonu ile ilgili konuşan Türkoğlu, "Sloganımız 'Parkenin sihirbazları, Türkiye için omuz omuza sahada' olacak. Anlamlı ve üst düzey bir basketbol deneyimi sunacağız" ifadesini kullandı.
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  • 30 Aralık 2016, Cuma
  • Gazete
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