Sporun gücüyle yara saracağız

Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Yaşadığımız kayıpların yarasını, sporun birleştirici gücüyle sarmak arzusundayız" dedi. 15 Ocak'taki All-Star organizasyonu ile ilgili konuşan Türkoğlu, "Sloganımız 'Parkenin sihirbazları, Türkiye için omuz omuza sahada' olacak. Anlamlı ve üst düzey bir basketbol deneyimi sunacağız" ifadesini kullandı.