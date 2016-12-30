Sigthorsson yerine Eduardo Vargas

Kolbeinn Sigthorsson'la 400 bin euro karşılığında sözleşmeyi fesh eden Galatasaray forvete takviye yapmak için harekete geçti. Hoffenheim'da mutsuz olan Şilili Vargas için uzun zamandır çalışmalarını yürüten Galatasaray Yönetimi Alman kulübü ile bir görüşme daha gerçekleştirdi.



KİRALIK FORMÜLÜ

Kiralık teklifine sıcak bakmayan Alman kulübüne satın alma opsiyonu da önerildi. Osmanlıspor'un da Şilili oyuncu için teklif yaptığı ancak Galatasaray'ın bu transferde daha şanslı olduğu öğrenildi. Şili basını da Nisan ayından beri kulübü ile sorunlar yaşayan Vargas'ın devre arasında Galatasaray'a gitmesine kesin gözüyle bakıyor.