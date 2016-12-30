Sambacı Fernandao’dan sowaşeta golü!

Devre arasında takımdan ayrılacağı dedikoduları yapılan Fernandao, hocası Advocaat'ı mahcup etmedi. Şans bulduğu maçlarda gol atmayı başaran Fernandao dün Menemen'e karşı mükemmel bir rövaşata golü buldu.
GOLE ALIŞTI
Taraftarlar daha çok Sow'dan izlediği röveşata gollerinden bir benzerini dün Sambacı'dan izledi. Son oynanan Süper Lig maçında Trabzonspor'a karşı da gol bulan Fernandao, kupada da gollerine devam etti. Brezilyalı yıldız futbolcu, kupada AMED Sportif ve Menemen ile deplasmanda oynanan maçta da 1 gol bulmuştu. Maçtan sonra konuşan Fernandao, "Herşeyden önce kazanmak çok önemliydi. Gollerime devam ediyorum ve ben burada kalacağım"
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.