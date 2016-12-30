Kupada da bölük pörçük

ESTEBAN ÖNCE DAVRANDI
26'da Trabzonsporlu futbolcular serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra topla buluşan Güray ortasını yaptı. Onun ortası savunmaya çarparak dışarıya gitti. 30'da Kızılcabölükspor savunmasından gönderilen pasta Emir topa hareketlendi ancak Esteban kalesini zamanında terk ederek tehlikenin büyümesini engelledi.
MUSTAFA SAKATLANDI
63'te N'Doye'nin pasıyla topla buluşan Castillo soldan ortasını yaptı. Onun ortasında Okay topa vurmak isterken yerde kaldı ve penaltı bekledi ancak hakem 'Oynayın' dedi. 70'te Gelişen Kızılcabölükspor atağında Reha'nın ceza sahası dışından çektiği şut kaleci Esteban'da kaldı. 73. dakikada ikili mücadelede sakatlık geçiren Mustafa Yumlu, 80'de yerini Uğur Demirok'a bıraktı.
KIZILCABÖLÜK PES ETMEDİ
89'da Kızılcabölük beraberlik golünü buldu... Denizli temsilcisinin kullandığı kornerde topa en son kafayla dokunan Emircan beraberlik golünü atan isimdi. 90'da Trabzonspor'da Güray'ın sol kanattan yaptığı ortayı Serkan yumruklayarak uzaklaştırdı. Devam eden pozisyonda Okay'ın vuruşunu savunma çıkardı. Bordo-Mavililer, 4 maç sonunda 5 puanda kaldı ve son 16 şansını zora soktu.
YANAL: DÜĞMEYE BASTIM
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Kızılcabölük maçından sonra çarpıcı ifadeler kullandı. Yanal, "Önümüzdeki ikinci dönemde hem takımımızın çizgisini yukarıya çeken hem de yaptıklarını önüne koyup düşünen bir Trabzonspor olacaktır. Ben de bunu yapmak ve uygulamak için de alacağımız her türlü önlemi ve uygulama için de bugünden itibaren düğmeye basmış bulunuyorum" dedi.
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