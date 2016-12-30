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Kaptan Volkan ’a 2 yıllık sözleşme geliyor

Haziran’da sözleşmesi bitecek olan Volkan’la anlaşma tamam!

Kaptan Volkan ’a 2 yıllık sözleşme geliyor
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Fenerbahçe'nin kaptanı ve file bekçisi Volkan Demirel ile yönetimin şimdiden prensip anlaşmasına vardığı belirtildi. Volkan'la 2 yıllık ya da 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalanacağı bildirildi.
  • 30 Aralık 2016, Cuma
  • Gazete
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