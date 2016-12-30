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Gençler Amed’i dağıttı

Başkent temsilcisi G.Birliği, Amed’i 6 golle devirerek grubunda 3’te 3 yaptı

Gençler Amed’i dağıttı
Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği konuk ettiği Amed'i 6-0 yenerek grubunda 3'te 3 yapmayı başardı. Rakibi karşısında maçın başından itibaren çok üstün bir futbol oynayan başkent ekibi devreyi Milinkovic (2) ve Ahmet Oğuz'un golleriyle 3-0 önde kapadı. 2. devrede Owusu, Ahmet Oğuz ve Vedat Muriqi'nin golleriyle farkı 6'ya çıkaran Kırmızı-Siyahlılar böylece grup liderliğini sürdürmeyi başardı.
  • 30 Aralık 2016, Cuma
  • Gazete
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