Gençler Amed’i dağıttı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği konuk ettiği Amed'i 6-0 yenerek grubunda 3'te 3 yapmayı başardı. Rakibi karşısında maçın başından itibaren çok üstün bir futbol oynayan başkent ekibi devreyi Milinkovic (2) ve Ahmet Oğuz'un golleriyle 3-0 önde kapadı. 2. devrede Owusu, Ahmet Oğuz ve Vedat Muriqi'nin golleriyle farkı 6'ya çıkaran Kırmızı-Siyahlılar böylece grup liderliğini sürdürmeyi başardı.