Flaş iddia: Aleix Vidal’e Türk kulübü talip

İspanyol basını flaş bir iddiayı gündemine taşıdı... Gazeteler ve internet sitelerine göre Barcelona'nın sağ beki Aleix Vidal'e bir Türk kulübü talip oldu. Vidal'in menajerine dayandırılarak verilen haberde kulüp ismi belirtilmedi. Fakat sağ bek arayışındaki G.Saray veya F.Bahçe'nin teklif yapabileceği belirtiliyor.