Fener’in menemen ziyareti

Hafta başında Trabzonspor’u deplasmanda 3-0 mağlup eden Fenerbhaçe Ziraat Türkiye Kupası’ndaki 4. maçında Menemen Belediye’yi adeat gole boğdu. Golleri, Fernandao (3), Martin Skrtel, Samed ve Miroslav Stoch kaydetti
Fenerbahçe, Menemen Belediye'ye gol oldu yağdı: 6-0... Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. maçına çıkan sarı-lacivertliler, rakibini farklı bir skorla yenerek yeni yıl öncesi taraftarına gollü bir hediye vermiş oldu. 37'de İsmail'in sol kanattan yaptığı ortayı Yasin karşıladı. Devam eden atakta Salih ceza sahasında topu havalandırdı. Fernandao röveşatayla topu ağlara gönderdi. 41'de Stoch'un kullandığı kornerde savunmadan seken top sonrası Skrtel topu filelerle buluşturmayı başardı. 58'deMiroslav Stoch rakibinden sıyrıldıktan sonra Fernandao'ya pasını verdi. Onun şutunu kaleci çıkardı. Sonrasında Salih'in şutu direkten döndü. Devam eden pozisyonda Stoch'un şutu savunmaya çarparak dışarıya gitti.
İKİ ASİST YAPAN STOCH PERDEYİ KAPATTI 67'DE Şener'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Caner'in ortasında Fernandao topu ağlarla buluşturdu. 69'da Stoch'un sol kanattan ortasında savunmadan seken top sonrası Samed topu ağlara gönderdi. 78'de Şener'in pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Fernandao kaleciden sıyrılarak skoru 5-0 yaptı. Fenerbahçe'nin durmaya niyeti yoktu. 84. dakikada genç yıldız Salih Uçan'ın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan MiroslavStoch topu ağlara gönderdi.
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