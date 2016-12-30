Fenerbahçeliler bu habere çok sevinecek!

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UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda ile karşılaşacak Rus ekibinin Özbek futbolcusu Ahmedov, SIPG'ye transfer oldu

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Çin Süper Lig takımlarından SIPG, 'nin UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Rus temsilcisi 'dan Özbek futbolcu 'u kadrosuna kattı.

Çin kulübünden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 3 yıllık anlaşma sağlandığı bildirildi.

Özbekistan Milli Takımı kaptanlığını üstlenen Ahmedov, 2014'ten bu yana Krasnodar formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 101 maçta 7 gol, 14 asistlik performans sergiledi.
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  • 30 Aralık 2016, Cuma 23:51
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