Fenerbahçeliler bu habere çok sevinecek!

Çin Süper Lig takımlarından SIPG, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Rus temsilcisi Krasnodar'dan Özbek futbolcu Odil Ahmedov'u kadrosuna kattı.
Çin kulübünden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 3 yıllık anlaşma sağlandığı bildirildi.
Özbekistan Milli Takımı kaptanlığını üstlenen Ahmedov, 2014'ten bu yana Krasnodar formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 101 maçta 7 gol, 14 asistlik performans sergiledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.