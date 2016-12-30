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Olympiakos’u salladı ama yıkamadı

F.Bahçe, THY Avrupa Ligi’nde Olympiakos’a karşı ilk 3 çeyrekte kötü bir performans sergiledi. Son bölümde kendine geldi ama yetmedi... Jan Vesely’nin 22 sayı ve 10 ribauntu güme gitti

Fenerbahçe Olympiakos’u salladı ama yıkamadı
Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'ndeki 15. maçında Yunanistan deplasmanında Olympiakos'a 71-62 kaybetti. Sarı-lacivertliler bu sonuçla Avrupa Ligi'ndeki 6. yenilgisini aldı.

İLK ÇEYREKTE 9 SAYI
İlk çeyrekte sadece 9 sayı üreten , potasında ise 18 sayı gördü. İlk yarıda çok kötü bir performans sergileyen sarı-lacivertliler, devreyi 40-21 geride kapattı. İkinci yarıda hucümda rakibini durduramayan Sarı Kanarya son bölüme 58-40 geride girdi. 18 sayılık farkı son bölümde 4 sayıya kadar indiren Fenerbahçe, Olimpiakos'un dengesini bozsa da kazanmayı başaramadı. Sarı-lacivertli takımın yıldız oyuncularından Jan Vesely dün 22 sayı ve 10 ribauntluk bir performans sergiledi.
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  • 30 Aralık 2016, Cuma
  • Gazete
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