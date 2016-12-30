Fenerbahçe Olympiakos’u salladı ama yıkamadı

Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'ndeki 15. maçında Yunanistan deplasmanında Olympiakos'a 71-62 kaybetti. Sarı-lacivertliler bu sonuçla Avrupa Ligi'ndeki 6. yenilgisini aldı.
İLK ÇEYREKTE 9 SAYI
İlk çeyrekte sadece 9 sayı üreten Fenerbahçe, potasında ise 18 sayı gördü. İlk yarıda çok kötü bir performans sergileyen sarı-lacivertliler, devreyi 40-21 geride kapattı. İkinci yarıda hucümda rakibini durduramayan Sarı Kanarya son bölüme 58-40 geride girdi. 18 sayılık farkı sonbölümde 4 sayıya kadar indiren Fenerbahçe,Olimpiakos'un dengesinibozsa da kazanmayı başaramadı. Sarı-lacivertli takımın yıldız oyuncularından JanVesely dün 22 sayı ve 10 ribauntluk bir performans sergiledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.