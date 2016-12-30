Eto’o için yeni teklif

Beşiktaş'ta yılan hikayesine dönen Eto'o konusunda her gün yeni gelişmeler yaşanıyor. Forvet arayışlarında Kamerunlu futbolcuyu ilk sıraya alan Siyah-Beyazlı yönetim Antalyaspor ile yaptığı görüşmelerde net bir adım atamadı. Eto'o için Antalyaspor'a sunulan takas teklifinde adları geçen futbolcular arasında 2 kulüp tam anlamıyla bir anlaşma sağlayamadı. Beşiktaş Yönetimi, Antalyaspor ile son bir görüşme kararı aldı. Bu görüşmenin ardından Eto'o'nun durumu kesinlik kazanacak. Beşiktaş'ın takasta adı geçen oyunculardan Kerim Frei ve Necip'i kesinlikle vermeyeceği ancak diğer oyuncula rda anlaşmanın sağlanabileceği ortaya çıktı. Beşiktaş'ın Ömer Şişmanoğlu ve Veli Kavlak'ın isimlerini ilettiği gelen bilgiler arasında.
ANTALYASPOR GERİ ADIM ATABİLİR Beşiktaş Yönetimi'nin Eto'o için 1 milyon Euro bonservis bedeli teklif edeceği ve Ömer ile Veli'nin de bonservisleriyle verilmesini önereceği ortaya çıktı. Antalyaspor Yönetimi'nin Eto'o'nun Beşiktaş'a gitmek istemesi nedeniyle bu oyuncuyu en iyi şartlarda satmayı planladığı belirlendi. Ancak Kamerunlu futbolcunun takımda kalması halinde mutsuz olacağını düşünen Antalyaspor Yönetimi'nin Beşiktaş ile yapılacak son görüşmede geri adım atabileceği ididalar arasında.
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