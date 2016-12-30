Emenike direnişe geçti!

F.bahçe'nin devre arasında göndermeyi düşündüğü Emenike direnişte!.. Kendisini ısrarla isteyen S.Moskova'ya olumsuz yanıt veren Nijeryalı starınKatar'dan gelen teklifi de reddettiği ortaya çıktı.
BU TAVIR BAŞ AĞRITIYOR Advocaat'la arasında büyük sorunlar yaşanmasına rağmen Fenerbahçe'de kalmak isteyen Emenike'nin bu tavrı baş ağrıtıyor. Nijeryalı yıldızın tutumu transfer planlarını da etkiliyor.
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Bunu geri getiren ile beraber gönderin Afrika´ya gitsin, ama parasini almayi unutmayin. Zehir ZIKKIM olsun sana verilen paralar Emenike.
Adam sırf kriz..oynadığı formanın değerini bilmeyen aymazın biri.
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