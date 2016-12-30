Emenike direnişe geçti!

F.bahçe'nin devre arasında göndermeyi düşündüğü Emenike direnişte!.. Kendisini ısrarla isteyen S.Moskova'ya olumsuz yanıt veren Nijeryalı starınKatar'dan gelen teklifi de reddettiği ortaya çıktı.



BU TAVIR BAŞ AĞRITIYOR

Advocaat'la arasında büyük sorunlar yaşanmasına rağmen Fenerbahçe'de kalmak isteyen Emenike'nin bu tavrı baş ağrıtıyor. Nijeryalı yıldızın tutumu transfer planlarını da etkiliyor.