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Emenike direnişe geçti!

Nijeryalı futbolcunun Katar’dan gelen transfer teklifini de geri çevirdiği ortaya çıktı

Emenike direnişe geçti!
F.bahçe'nin devre arasında göndermeyi düşündüğü Emenike direnişte!.. Kendisini ısrarla isteyen S.Moskova'ya olumsuz yanıt veren Nijeryalı starınKatar'dan gelen teklifi de reddettiği ortaya çıktı.

BU TAVIR BAŞ AĞRITIYOR
Advocaat'la arasında büyük sorunlar yaşanmasına rağmen Fenerbahçe'de kalmak isteyen Emenike'nin bu tavrı baş ağrıtıyor. Nijeryalı yıldızın tutumu transfer planlarını da etkiliyor.
  • 30 Aralık 2016, Cuma
  • Gazete
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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Fenerli Fenerli

Bunu geri getiren ile beraber gönderin Afrika´ya gitsin, ama parasini almayi unutmayin. Zehir ZIKKIM olsun sana verilen paralar Emenike.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 30.12.2016 03:41
g&#252;rani g&#246;kt&#252;rkler gürani göktürkler

Adam sırf kriz..oynadığı formanın değerini bilmeyen aymazın biri.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 30.12.2016 02:26
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