Devre arası komando eğitimi

Fenerbahçe'nin başına geçmesinin ardından ilk tesbiti takımın kondisyonunun yetersiz olduğu şeklinde olan Dick Advocaat, devre arasını en iyi şekilde deerlendirmek amacında.



3 KULVARDA YARIŞ

Hollandalı teknik adamın önümüzdeki haftanın başından itibaren Sarı-Lacivertli futbolculara ağır bir çalışma programı uygulayacağı ve 2. yarıya takımının en hazır bir şekilde girmesini sağlayacağı bildirildi. Sistemin büyük ölçüde oturduğu Fenerbahçe, 2. yarıda 3 kulvarda birden çok ciddi bir yarış içerisinde olacak.