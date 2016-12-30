Devre arası komando eğitimi

Fenerbahçe'nin başına geçmesinin ardındanilk tesbiti takımınkondisyonunun yetersizolduğu şeklinde olanDick Advocaat, devrearasını en iyi şekilde deerlendirmekamacında.
3 KULVARDA YARIŞ Hollandalı teknik adamın önümüzdeki haftanın başından itibaren Sarı-Lacivertli futbolculara ağır bir çalışma programı uygulayacağı ve 2. yarıya takımının en hazır bir şekilde girmesini sağlayacağı bildirildi. Sistemin büyük ölçüde oturduğu Fenerbahçe,2. yarıda 3 kulvarda birden çok ciddi bir yarış içerisinde olacak.
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