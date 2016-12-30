Yol Durumu
  1. Stoch için karar zamanı
  2. Kaptan Volkan ’a 2 yıllık sözleşme geliyor

Devre arası komando eğitimi

Advocaat, önümüzdeki haftadan itibaren futbolculara ağır bir çalışma programı uygulayacak

Devre arası komando eğitimi
Fenerbahçe'nin başına geçmesinin ardından ilk tesbiti takımın kondisyonunun yetersiz olduğu şeklinde olan Dick Advocaat, devre arasını en iyi şekilde deerlendirmek amacında.

3 KULVARDA YARIŞ
Hollandalı teknik adamın önümüzdeki haftanın başından itibaren Sarı-Lacivertli futbolculara ağır bir çalışma programı uygulayacağı ve 2. yarıya takımının en hazır bir şekilde girmesini sağlayacağı bildirildi. Sistemin büyük ölçüde oturduğu Fenerbahçe, 2. yarıda 3 kulvarda birden çok ciddi bir yarış içerisinde olacak.
Etiketler:
  • 30 Aralık 2016, Cuma
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar