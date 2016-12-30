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Çinliler Poldi için sırada

Alman basını, Guangzhou ve Beijing Gouan’ın dışında iki kulübün daha ’yi kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Gazetelere göre G.Saray cephesinde sorun yok. Fakat Poldi’nin Çin’le ilgili çekinceleri var.

Çinliler Poldi için sırada
Çin kulüplerinin Lukas Podolski'ye ilgisi giderek büyüyor... Önceki gün Bild gazetesi, Guangzhou Evergrande'nin Alman yıldıza resmi teklif yaptığını yazmıştı.

GÖZDEN ÇIKARILDI!
Galatasaray Sportif A.Ş. yönetici Levent Nazifoğlu ise Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Beijing Gouan'ın Podolski'yi istediğini belirmişti. Dün Alman basınından bir flaş iddia daha geldi. Gazetelere göre Guangzhou ve Beijing'in dışında iki kulüp daha Poldi ile görüşüyor. Galatasaray cephesinde herhangi bir sıkıntı olmadığını belirten Alman basını, "Türkler, Podolski'yi gözden çıkarmış durumda. Fakat Poldi'nin Çin konusunda çekinceleri var" yorumunda bulundu.
Etiketler:
  • 30 Aralık 2016, Cuma
  • Gazete
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