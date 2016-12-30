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Bayanlar derbisinde kazanan oldu!

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi 11. haftasında , ’ı konuk etti. Lider Fenerbahçe, sahasındaki karşılaşmadan 77-55 galip ayrılarak 11. maçında 10. galibiyetini elde etti.

Bayanlar derbisinde kazanan Fenerbahçe oldu!
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi 11. hafta mücadelesinde , sahasında 'ı 77-55 mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla ligdeki 10. galibiyetine imza atan sarı-lacivertliler zirvedeki yerini korudu.

Fenerbahçe; Birsel, Lavender, Gruda, Quigley ve Strickhen ilk 5'iyle sahadaki yerini alırken, Galatasaray; Deniz, Pınar, Işıl, Vitola ve Jefferson'la maça başladı. Fenerbahçe özellikle Gruda ile pota altında çok etkili olurken, bu periyotta Galatasaray dış atışları değerlendiremedi. Fenerbahçe 1. periyodu 17-12 önde tamamladı. Mücadelenin ikinci periyodunda ev sahibi ekip pota altını iyi kullandı. Sarı-lacivertli takım devreye 34-26 önde girdi.

Fenerbahçe devrenin ardından maça hızlı başladı ve bir ara farkı 18 sayıya kadar çıkardı. Galatasaray'da Işıl Alben farkı kapatmak için çabalasa da sarı-lacivertli ekip bu periyodu 55-40 önde tamamladı. Fenerbahçe son periyotta da tempoyu düşürmedi ve karşılaşmayı 22 sayı farkla 77-55 galip tamamladı.
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  • 30 Aralık 2016, Cuma 22:01
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