Arda Turan’a 15 milyonluk müthiş teklif!

İspanyol Sport Gazetesi, Arda Turan'ı manşetine taşıdı... Haberde, milli futbolcu için Çin'den iki kulübün harekete geçtiğini ve yıllık 15 milyon Euro teklif ettiği iddia edildi. Barcelona'ya da 40 milyon Euro'luk teklif yapıldığını yazan Sport, "Barcelona yönetimi transferle ilgili kararı tamamen Arda'ya bırakmış durumda" ifadesini kullandı.