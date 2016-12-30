Yol Durumu
  1. Flaş iddia: Aleix Vidal’e Türk kulübü talip
  2. Çinliler Poldi için sırada

’a 15 milyonluk müthiş teklif!

Arda Turan’a 15 milyonluk müthiş teklif!
İspanyol Sport Gazetesi, Arda Turan'ı manşetine taşıdı... Haberde, milli futbolcu için Çin'den iki kulübün harekete geçtiğini ve yıllık 15 milyon Euro teklif ettiği iddia edildi. Barcelona'ya da 40 milyon Euro'luk teklif yapıldığını yazan Sport, "Barcelona yönetimi transferle ilgili kararı tamamen Arda'ya bırakmış durumda" ifadesini kullandı.
Etiketler:
  • 30 Aralık 2016, Cuma
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar