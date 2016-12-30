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509 milyon lira Aslan’ın kasasında

Florya ve Riva projelerinden G.Saray’ın kasasına 509 milyon lira girecek. Proje satışının yüzde 80’i ’ın olacak...

509 milyon lira Aslan’ın kasasında
Sarı-kırmızılı taraftarların uzun zamandır merakla beklediği Florya ve Riva projelerinden alacağı pay belli oldu.

MİNİMUM RAKAM BU
Emlak Konut'un KAP'a yaptığı açıklamada "söz konusu arsalar üzerinde geliştireceği projelerdeki minimum Galatasaray Spor Kulübü Derneği payı 508.729.251,72 TL olacaktır" denildi.

YÜZDE 80'E YÜZDE 20
İhale ile geliştirilecek projelerden elde edilecek gelirin yüzde 80'i Galatasaray'a, yüzde 20'si Emlak Konut'a ait olmak üzere paylaşım yapılacak.

TARAFTAR RAKAMI AZ BULDU
Sosyal medyada Başkan Dursun Özbek'i eleştiren lı taraftarlar, anlaşmadan gelecek rakamın az olduğunu iddia ettiler.
Etiketler:
  • 30 Aralık 2016, Cuma
  • Gazete
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