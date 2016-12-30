3 ismin bileti kesiliyor!

Sezon başında gelen teklifleri geri çevirip takımda kalan fakat yönetim tarafından kadro dışı bırakılan 3 isimle ilgili karar verildi. Galatasaray yönetimi Jem Karacan, Endoğan Adili ve Umut Gündoğan'ın sözleşmelerini feshetme kararı aldı. Resmi açıklama, transfer döneminin açılacağı 4 Ocak'ta yapılacak.