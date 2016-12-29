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Yılın transferi Şener!

Ligin ilk yarısında 11 lig maçında görev yapan, hiç sarı kart görmeyen ve gösterdiği performansla parmak ısırtan Şener Özbayraklı ’ü aratmadı.

Yılın transferi Şener!
Gökhan Gönül'ün Beşiktaş'a transferiyle şok yaşayan Fenerbahçeli taraftarlar Van der Wiel'in de yetersiz perforsansıyla sağ bek için umutsuzluğa düşmüştü.

SESSİZ SEDASIZ İLERLEDİ
Ancak sonrasında formayı sırtına geçiren Şener Özbayraklı gösterdiği performansla herkese parmak ısırttığı gibi milli takımın da değişmez ismi olmayı başardı. Şener'in hem savunmada hem de hücumda sergilediği performans tam puan alırken ligde hiç sarı kart görmemesi de artı bir puan olarak hanesine yazıldı.

SAĞBEKİ KİMSEYE VERMEZ!
Sanal alemde birçok Fenerbahçeli taraftar bu yüzden kendisi için "Sezonun en iyi transferi" tabirini kullanıyor. Görünen o ki Şener bu istikrarıyla uzun yıllar savunmanın sağınnı bankosu olacak.
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  • 29 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
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