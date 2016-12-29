Yılın transferi Şener!

Gökhan Gönül'ün Beşiktaş'atransferiyle şok yaşayan Fenerbahçelitaraftarlar Van der Wiel'in deyetersiz perforsansıyla sağ bek içinumutsuzluğa düşmüştü.
SESSİZ SEDASIZ İLERLEDİ
Ancak sonrasında formayı sırtına geçiren Şener Özbayraklı gösterdiği performansla herkese parmak ısırttığı gibi milli takımın da değişmez ismi olmayı başardı. Şener'in hem savunmada hem de hücumda sergilediği performans tam puan alırken ligde hiç sarı kart görmemesi de artı bir puan olarak hanesine yazıldı.
SAĞBEKİ KİMSEYE VERMEZ!
Sanal alemde birçok Fenerbahçeli taraftar bu yüzden kendisi için "Sezonunen iyi transferi" tabirini kullanıyor. Görünen o ki Şener bu istikrarıyla uzun yıllar savunmanın sağınnı bankosu olacak.
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