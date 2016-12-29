Yanal: Sadece konsantre olun!

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Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, futbolcularından Fenerbahçe yenilgisinin moral bozukluğunu üzermeinden atmasını istedi. Yanal, "Kupa çok önemli. Sadece bu maçı düşünün" dedi.
- 29 Aralık 2016, Perşembe
- Gazete
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