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Yanal: Sadece konsantre olun!

Yanal: Sadece konsantre olun!
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, futbolcularından Fenerbahçe yenilgisinin moral bozukluğunu üzermeinden atmasını istedi. Yanal, "Kupa çok önemli. Sadece bu maçı düşünün" dedi.
  • 29 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
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