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Ve Aslan oluyor

Galatasaray, Trabzonspor’la henüz anlaşma sağlayamayan milli futbolcu ile el sıkıştı Ekici eğer Ocak sonuna kadar sözleşmesini uzatmazsa Haziran ayında Aslan olacak.

Ve Mehmet Ekici Aslan oluyor
Ara transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Galatasaray'dan yeni sezon için çok flaş bir hamle geldi... Sarı-Kırmızılı yönetim, Trabzonspor'un orta alandaki beyni Mehmet Ekici ile el sıkıştı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcu, uzun bir süredir görüştüğü Bordo-Mavili yönetimle parasal konularda anlaşma bir türlü anlaşma sağlayamadı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in kardeşi Mehmet Özbek ve Sportif A.Ş. yöneticisi Levent Nazifoğlu'nun ise Mehmet Ekici'nin babasıyla gizlice görüşerek el sıkıştığı öğrenildi.

ÖNCELİK HALA TRABZON!
Fakat milli futbolcunun Galatasaray'dan 1 ay süre istediği, ocak sonuna kadar Trabzonspor'a imza atmaması durumunda Sarı-Kırmızılı kulüple ön sözleşme imza layacağı belirlendi. Trabzonspor cephesinden gelen haberlere göre taraftar arasındaki fark kapanacak gibi durmuyor. Bu nedenle Mehmet Ekici'nin artık yeni sezonda Galatasaray forması giymesine kesin gözüyle bakılıyor.
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  • 29 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
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