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Trabzon’dan 3 bomba!

yönetimi, Portekizli sağ bek Joao Pereira, Türk asıllı stoper Serdar Taşçı ve Arjantinli sol bek Emmanuel Mas ile el sıkıştı. Ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından imzaların atılması bekleniyor...

Trabzon’dan 3 bomba!
Sezonun ilk yarısında büyük sıkıntılar yaşayan Trabzonspor ikinci devreye fırtına gibi girmeye hazırlanıyor... çalışmalarına çok hızlı başlayan Bordo-Mavililer üç önemli ismi imza aşamasına getirdi. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda görüşmelerde bulunan yönetim San Lorenzo'da oynayan Arjantinli sol bek Emmanuel Mas, Spartak Moskova'nın Türk asıllı stoperi Serdar Taşçı ve S.Lizbon'un Portekizli bağ beki Joao Pereira ile el sıkıştı. Bu üç futbolcunun kulüpleriyle de büyük oranda anlaşma sağlayan yönetimi en geç 1 hafta içinde aradaki ufak pürüzleri çözüp resmi imzaları atacak.

SERDAR SEZON BAŞINDA GELMEMİŞTİ
Ersun Yanal'ın en çok istediği isimlerden biri olan 32 yaşındaki Joao Pereira, ligin ilk yarısında savunmanın sağında yaşanan sorunu çözecek tecrübede... Emmanuel Mas da sol beke ilaç olacak yetenekte bir futbolcu. Sezon başında da gündeme gelen Serdar Taşçı, Spartak Moskova'da kalmayı seçmişti. Fakat tecrübeli futbolcu bu kez yapılan teklifi kabul etti.

YURT İÇİNDE HEDEFLER MUSA VE ÖMER ALİ
Sadece yurt dışında değil, yurt içinde de transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un hedefinde iki isim var. Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, "En az üç oyuncu alacağız. Giden oyuncular olacak. Onlara bağlı transfer sayısı 4'e, 5'e de çıkabilir. Konyasporlu Ömer Ali Şahiner'in transferini de düşünüyoruz. Osmanlıspor'dan da Musa Çağıran'ı istedik, yanıt bekliyoruz" diye konuştu.
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  • 29 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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vatansever vatansever

eh artık gelecek yıl 2 ligde başarılı olurlar bu yıl düşeriz de

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evet0
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cevapla 29.12.2016 14:06
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