Trabzon’dan 3 bomba!

Trabzonspor yönetimi, Portekizli sağ bek Joao Pereira, Türk asıllı stoper Serdar Taşçı ve Arjantinli sol bek Emmanuel Mas ile el sıkıştı. Ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından imzaların atılması bekleniyor...
Sezonun ilk yarısında büyük sıkıntılar yaşayan Trabzonspor ikinci devreye fırtına gibi girmeye hazırlanıyor... Transfer çalışmalarına çok hızlı başlayan Bordo-Mavililer üç önemli ismi imza aşamasına getirdi. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda görüşmelerde bulunan yönetim San Lorenzo'da oynayan Arjantinli sol bek EmmanuelMas, Spartak Moskova'nın Türk asıllı stoperi Serdar Taşçı ve S.Lizbon'un Portekizli bağ beki Joao Pereira ile el sıkıştı. Bu üç futbolcunun kulüpleriyle de büyük oranda anlaşma sağlayan Trabzonspor yönetimi en geç 1 hafta içinde aradaki ufak pürüzleri çözüp resmi imzaları atacak.
SERDAR SEZON BAŞINDA GELMEMİŞTİ Ersun Yanal'ın en çok istediği isimlerden biri olan 32 yaşındakiJoao Pereira, ligin ilk yarısında savunmanın sağında yaşanan sorunu çözecek tecrübede... EmmanuelMas da sol beke ilaç olacak yetenekte bir futbolcu. Sezon başında da gündeme gelen Serdar Taşçı, SpartakMoskova'da kalmayı seçmişti. Fakat tecrübeli futbolcu bu kez yapılan teklifi kabul etti.
YURT İÇİNDE HEDEFLER MUSA VE ÖMER ALİ Sadece yurt dışında değil, yurt içinde de transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un hedefinde iki isim var. Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, "En az üç oyuncu alacağız. Giden oyuncular olacak. Onlara bağlı transfer sayısı 4'e, 5'e de çıkabilir. KonyasporluÖmer Ali Şahiner'in transferini de düşünüyoruz. Osmanlıspor'dan da Musa Çağıran'ı istedik, yanıt bekliyoruz" diye konuştu.
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eh artık gelecek yıl 2 ligde başarılı olurlar bu yıl düşeriz de
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