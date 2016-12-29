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Sigthorsson ile yollar resmen ayrıldı!

'ın sezon başında Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes'tan kiraladığı İzlandalı forvet 'un sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Sigthorsson ile yollar resmen ayrıldı!
Kulübü, 'un sözleşmesinin karşılıklı olarak fesih edildiğini açıkladı.

Sarı-kırmızılı ekip KAP'a yaptığı bildirimde şu ifadelere yer verdi: "Profesyonel futbolcumuz Kolbeinn Sigthorsson ile sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir. Oyuncuya kalan kontrat bedeli olan 1.180.000 Euro yerine 400.000 Euro fesih tazminatı ödenecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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  • 29 Aralık 2016, Perşembe 20:50
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