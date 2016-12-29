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Samandıra’da yüzler gülüyor!

Menemen maçının son çalışmasını yapan F.Bahçe’de moraller süper

Samandıra’da yüzler gülüyor!
Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün oynayacağı Menemen Belediye Spor maçının hazırlıklarını, Can Bartu Tesisleri'de dün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Futbolcuların son derece moralli ve keyifli olduğu dukkatlerden kaçmadı. Antrenman 1 saat 10 dakika sürdü. Antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. 2 ayrı grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve çalışmasının ardından çift kale maçla devam eden antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
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  • 29 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
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