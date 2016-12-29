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Salih’in durumu belirsiz

Salih’in durumu belirsiz
Fenerbahçe'nin arta saha oyuncusu Salih Uçan'ın menajeri Ömer Uzun, Sampdoria iddiaları hakkında açıklama yaptı. Menajer Uzun, "Henüz Sampdoria'dan kimse beni aramadı. Ama Sampdoria iyi bir takım. Daha olgunlaşmadan konuşmak doğru olmaz" ifadesini kullandı.
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  • 29 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
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