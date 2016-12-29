Özbek & Cavcav buluşacak!

Cimbom'da transfer gündeminin ilk maddesi Ahmet Çalık... Galatasaray yönetimi, genç yıldız için 1 milyon Euro teklif etmiş fakat Gençlerbirliği 5 milyon Euro istemişti.



YENİ TEKLİF SUNULACAK

Başkan Dursun Özbek aradaki anlaşmazlığı çözmek için bugün Ankara'da İlhan Cavcav ile bir araya gelecek. Galatasaray'ın bu görüşmede 2.5 milyon Euro teklif edeceği ve büyük ihtimalle anlaşmanın sağlanacağı ifade ediliyor.