Özbek & Cavcav buluşacak!

Cimbom'da transfer gündeminin ilk maddesi Ahmet Çalık... Galatasaray yönetimi, genç yıldız için 1 milyon Euro teklif etmiş fakat Gençlerbirliği 5 milyonEuro istemişti.
YENİ TEKLİF SUNULACAK
Başkan Dursun Özbek aradaki anlaşmazlığı çözmek için bugün Ankara'da İlhan Cavcav ile bir araya gelecek. Galatasaray'ın bu görüşmede 2.5 milyonEuro teklif edeceği ve büyük ihtimalle anlaşmanın sağlanacağı ifade ediliyor.
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