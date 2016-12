Messias’ta son pazarlık

Beşiktaş stoper transferinde hareketli saatler yaşıyor. Siyah-Beyazlı yönetimin öncelikle Brezilya takımı Cruzeiro'da forma giyen Manoel Messias'a odaklanırken görüşmeler tam gaz devam ediyor. Geçen sezondan beri Messias'ı isteyen ancak bu oyuncuyu renklerine bağlamayı başaramayan Beşiktaş Manoel Messias için Cruzeiro ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağladı. Yönetim 3.5 milyon Euro karşılığında Cruzeiro ile el sıkışırken bu oyuncunun bonservisinin belirli bir bölümünde hak sahibi olan Paranaens ile görüşmeler maz tam gaz devam ediyor.



UMUT GÜNER TRANSFERDE TAM YETKİLİ

Beşiktaş Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner'in Messias'ın transferinde tam yetkili olduğu ve pazarlıkları bizzat sürdürdüğü ortaya çıktı. Paranaens'li yöneticilerin şartlarını yönetime sunacak olan Güner'in işi bitirmeye çok yaklaştığı gelen bilgiler arasında. Messi as'ın öncelikle bonservisiyle transfer edilmesi hedefleniyor.