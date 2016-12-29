Fenerbahçe Jovetic’i yedeğe aldı

Menajerler Fenerbahçe'nin kapısını aşındırmaya devam ediyor. Jovetic'in bağlı olduğu menajerlik şirketi adına aracılık yapan Mirsad Türkcan'ın, başkan Yıldırım'la bizzat görüşerek istenmesi halinde İnter'le kiralık sözleşmesi bitecek Karadağlı forvet oyuncusunun F.Bahçe'ye gelebileceğini ilettiği bildirildi.



ADVOCAAT'A SORULACAK

Fenerbahçe yönetimi de Hatem Ben Arfa'nın transferinde pürüz çıkması halinde Jovetic'i şimdilik stepneye koymuş durumda. Ancak Advocaat'ın da onayının alınması gerekiyor.