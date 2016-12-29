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F.Bahçe’nin sürprizi Everton’lu Niasse

Kanarya’nın Senegalli yıldız için nabız yokladığı iddia ediliyor.

F.Bahçe’nin sürprizi Everton’lu Niasse
Emmanuel Emenike'nin elden çıkarılması durumunda ara transferde forvet takviyesi yapmayı düşünen Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir isim girdi. Sarı-Lacivertliler'in Everton'lı Oumar Niasse için nabız yokladığı belirtiliyor. Senegalli yıldız, İngiliz kulübünde rezerv takıma gönderilmişti.
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  • 29 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
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