Cimbom’a piyango 20 milyon Euro

Rakiplerinin gerisinde kalmamak için ara transferde takıma takviye yapmak zorunda olan fakat UEFA Finansal Fair Play kıskacı nedeniyle kara kara düşünen Galatasaray'a piyango vurdu!.. Almanya'nın en önemli yayın organlarından biri olan Bild, Çin'in Guangzhou Evergrande kulübünün Lukas Podolski için Sarı-Kırmızılılar'a 20 milyon Euro'luk teklif sunduğunu yazdı. 'Flaş' olarak duyurulen habere göre, Çin kulübü Alman futbolcuya da yıllık 9 milyon Euro önerdi. Bild, şu anda tedavi için Köln'de bulunan Poldi'nin Guangzhou Evergrande'nin yetkilileri ile pazarlıklarını sürdürdüğünü de yazdı. Fakat yıldız futbolcunun Çin'e gitme konusunda çekingeleri olduğu da ifade edildi.



NAZİFOĞLU: KARAR PODOLSKI'NİN

Guangzhou Evergrande'yi çalıştıran Brezilyalı teknik adam Luis Felipe Scolari'nin bu transferi çok istediği ve bizzat Podolski ile görüştüğü gelen bilgiler arasında... Öte yandan yönetici Levent Nazifoğlu, Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Beijing Gouan'ın da Lukas Podolski için resmi teklif yaptığını açıkladı. Nazifoğlu, "Biz sıcak bakıyoruz. Karar Podolski'nin" diye konuştu.

