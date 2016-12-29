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için bir teklif almadık

Chedjou için bir teklif almadık
Galatasaray Yönetimi, için Beşiktaş'tan her hangi bir teklif almadıklarını açıkladı. Yönetim, "Eğer bize böyle bir teklif yapılsa oturur konuşuruz. Şu ana kadar Beşiktaş'tan bir teklif yok" ifadesini kullandı.
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  • 29 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
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