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zirvede yer aldı

ilk yarı en fazla oynayan oyuncu

Cenk tosun zirvede yer aldı
Ligin ilk yarısını ikinci sırada bitiren Beşiktaş'ta tüm maçlarda forma giyen tek isim Cenk Tosun oldu. Siyah- Beyazlı oyuncu ligdeki 16 müsabakada 1396 dakika forma giydi. ligde 5'i penaltıdan olmak üzere fileleri 10 kez havalandırmayı başardı.

MARCELO 2'NCİ
Cenk Tosun'un ardından 2. isim Marcelo oldu. Sezon başından itibaren farklı isimlerle defansın göbeğinde görev almak zorunda kalan Brezilyalı futbolcu Marcelo oldu.
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  • 29 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
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