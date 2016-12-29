Cenk tosun zirvede yer aldı

Ligin ilk yarısını ikinci sırada bitiren Beşiktaş'ta tüm maçlarda forma giyen tek isim Cenk Tosun oldu. Siyah-Beyazlı oyuncu ligdeki 16 müsabakada 1396 dakika forma giydi. Cenk Tosun ligde 5'i penaltıdan olmak üzere fileleri 10 kez havalandırmayı başardı.
MARCELO 2'NCİ Cenk Tosun'un ardından 2. isim Marcelo oldu. Sezon başından itibaren farklı isimlerle defansın göbeğinde görev almak zorunda kalan Brezilyalı futbolcu Marcelo oldu.
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