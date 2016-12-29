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3 oyuncu alacak

Çaykur Rizespor 3 oyuncu alacak
Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, en az üç futbolcu transfer etmeyi planladıklarını ve bu oyuncuların ilk 11'de kilit görev yapacak isimler olacağını söyledi. Tecrübeli hoca bu konuda arayışların maz gaz sürdüğünü ifade etti.
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  • 29 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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misafir misafir

hikmet hoca artık gazı kaçmış bir gazoz gibisin kendi sahasında maçları kazanamayan bir takım ligde nasıl kalır çaykurrizespor her sene düşme potasının içinde bu takımı bırak üst sıralarda tutmayı ortada sıralarda bile tutamıyorsun fazla adam transfer etmek maksat değil kaliteli 3 4 futbolcu alarak iyi bir 11 belirlersin bu ligin kalıcı takımları arasında yer alırsın.......

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cevapla 29.12.2016 15:03
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