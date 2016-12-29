Yol Durumu
  1. Özbek & Cavcav buluşacak!
  2. Cimbom’a piyango 20 milyon Euro

son anda yatmış!

Bocchetti son anda yatmış!

Stoper transferi için yurt için ve yurt dışında arayışlarını sürdüren Galatasaray için Rusya'dan flaş bir iddia geldi.

MENAJER OYUNU
Rus basını, Spartak Moskova formasını giyen Salvatore 'nin yaklaşık 1 hafta önce Sarı- Kırmızılı kulüple her konuda anlaşma sağladığını fakat transferin son anda yattığını yazdı. İddialara göre 30 yaşındaki İtalyan futbolcunun menajeri, son anda fiyat artırdı ve Galatasaray da transferden vazgeçti. Bocchetti bu sezon Spartak formasıyla 11 lig maçında çıktı.
Etiketler:
  • 29 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar