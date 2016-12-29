Stoper transferi için yurt için ve yurt dışında arayışlarını sürdüren Galatasaray için Rusya'dan flaş bir iddia geldi.
MENAJER OYUNU
Rus basını, Spartak Moskova formasını giyen Salvatore Bocchetti'nin yaklaşık 1 hafta önce Sarı- Kırmızılı kulüple her konuda anlaşma sağladığını fakat transferin son anda yattığını yazdı. İddialara göre 30 yaşındaki İtalyan futbolcunun menajeri, son anda fiyat artırdı ve Galatasaray da transferden vazgeçti. Bocchetti bu sezon Spartak formasıyla 11 lig maçında çıktı.
Bocchetti son anda yatmış!
Stoper transferi için yurt için ve yurt dışında arayışlarını sürdüren Galatasaray için Rusya'dan flaş bir iddia geldi.
Etiketler: Bocchetti
- 29 Aralık 2016, Perşembe
- Gazete
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