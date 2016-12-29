Ben Arfa kuşatması

Fenerbahçe'de 10 numara probleminde sona yaklaşıldı. PSG yönetimi ile her konuda anlaşan Fenerbahçe yönetimi Ben Arfa'yı da ikna etmesi gerekiyor. Bunun için de yıldız futbolcu ile yüz yüze görüşülme kararı alındı. Genel Sekreter ve basın sözcüsü Mahmut Uslu ile birlikte birkaç yöneticinin daha yılbaşının ardından soluğu Fransa'nın başkenti Paris'te alması bekleniyor. Yapılacak bu görüşmede Hatem Ben Arfa'nın çekincelerinin hallolması ve tüm pürüzerin giderilmesi bekleniyor. Fenerbahçe Ben Arfa'yı sezon sonuna kadar kiraladıktan sonra satın alma opsiyonunu da elinde tutacak. Satın alma opsiyonunun 6 milyon Euro civarında olması bekleniyor.



DRAXLER'İN TRANSFERİ İŞLERİ KOLAYLAŞTIRDI

PSG'nin Bundesliga ekipleriden Wolfsburg'un yıldızı Draxler'i 38 milyon Euro gibi çok yüksek bir rakama transfer etmesinin ardından Ben Arfa'nın forma şansı oldukça azalmıştı. Bu gerçekten hareketle PSG, tranzfer görüşmelerinde Sarı-Lacivertli kulübe zorluk çıkartmadığı ifade ediliyor. Fenerbahçe yönetimin bu transferde Ben Arfa'dan önce PSG yönetimiyle masaya oturduğu da bildirildi.

