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için sıcak saatler

Porto, ’ın bonservis bedeli için 7.5 milyon Euro önerdi. Yönetim ise 3.5 milyon Euro’dan yukarı çıkmıyor

Aboubakar için sıcak saatler
Beşiktaş'ın kiralık olarak renklerine bağladığı Kamerunlu futbolcu Aboubakar için Porto kulübü Beşiktaş'a ilginç bir teklifte bulundu. Portekiz ekibi, "Aboubakar'ın bonservisini şimdi alın yüzde 25 indirim yaparak size 7.5 milyon Euro'ya verelim. Yoksa sezon sonunda 10 milyon Euro'ya almak zorunda kalırsınız" önerisinde bulundu. Ancak Beşiktaş Yönetimi teklif edilen rakamı çok bularak en fazla 3.5 milyon Euro ödeyeceklerini bildirdi. Beşiktaş Yönetimi'nin Aboubakar konusunda kararı sezon sonunda vereceği öne sürüldü.
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  • 29 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
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