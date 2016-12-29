Aboubakar için sıcak saatler

Beşiktaş'ın kiralık olarak renklerine bağladığı Kamerunlu futbolcu Aboubakar için Porto kulübü Beşiktaş'a ilginç bir teklifte bulundu. Portekiz ekibi, "Aboubakar'ınbonservisini şimdi alın yüzde 25indirim yaparak size 7.5 milyonEuro'ya verelim. Yoksasezon sonunda 10 milyon Euro'yaalmak zorunda kalırsınız" önerisinde bulundu. Ancak Beşiktaş Yönetimi teklif edilen rakamı çok bularak en fazla 3.5 milyonEuro ödeyeceklerini bildirdi. Beşiktaş Yönetimi'nin Aboubakar konusunda kararı sezon sonunda vereceği öne sürüldü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.