Yönetim gece yarısı toplandı!

Trabzonspor yönetim kurulu, 3-0'lık Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından, Avni Aker Stadyumu'ndan ayrılmadı. Gece saat 1.30'a kadar takımın gidişatı ve devre arasındaki transfer çalışmaları masaya yatırıldı. Bazı yöneticilerin teknik heyeti de masaya yatırmak istediği, Başkan Usta'nın ise gündeme almadığı ifade edildi.