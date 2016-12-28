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Yönetim gece yarısı toplandı!

Yönetim gece yarısı toplandı!
Trabzonspor yönetim kurulu, 3-0'lık Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından, Avni Aker Stadyumu'ndan ayrılmadı. Gece saat 1.30'a kadar takımın gidişatı ve devre arasındaki transfer çalışmaları masaya yatırıldı. Bazı yöneticilerin teknik heyeti de masaya yatırmak istediği, Başkan Usta'nın ise gündeme almadığı ifade edildi.
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  • 28 Aralık 2016, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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baksoy baksoy

Sayın başkan sen bu işi bilmiyorsun.. Sahip çıktığın adama sormuyor musun bir takım bu kadar kötü olabilir mi ? FB en kolay bizi yendi. Takımda ki Onazinin hali ney di ? Ya N.DOYE ' ye ne demeli bu adam bu takımda oynar mı bu takımda gölü kim atacak yoksa taraftar mı ? takımdan Ramazan ÖVÜÇ ' ü , Serdar GÜRLER ' i ve DENİZ ' i neden gönderdin N.DOYE ve SUNG ' a mı güvendin ?

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 28.12.2016 16:15
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