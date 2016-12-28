Salih Dursun artık Antalyaspor’da

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bir radyo programına bağlanarak Galatasaray'dan savunma oyuncusu Salih Dursun ile anlaştıklarını söyledi.



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Çalımbay, "Beşiktaş'tan Kerim ve Necip'i kiralık istedim. Nakoulma'yı da geçen sene Kasımpaşa'ya istemiştim. Monaco'dan Traore için de ilgimiz var" ifadelerini kullandı.