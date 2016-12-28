Salih Dursun artık Antalyaspor’da

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Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bir radyo programına bağlanarak Galatasaray'dan savunma oyuncusu Salih Dursun ile anlaştıklarını söyledi.
TRANSFER LiSTESi ÇOK UZUN!
Çalımbay, "Beşiktaş'tan Kerim ve Necip'i kiralık istedim. Nakoulma'yı da geçen sene Kasımpaşa'ya istemiştim. Monaco'dan Traore için de ilgimiz var" ifadelerini kullandı.
- 28 Aralık 2016, Çarşamba
- Gazete
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