Kartal tura kanatlandı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor'u evinde 2-0'lık skorla geçti. Henüz 2. dakikada Kerim Frei'nin sağ çaprazdan vuruşunu Boluspor kalecisi Soner kurtardı. 6'da Ömer Şişmanoğlu, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderemedi. 24'te Ömer Şişmanoğlu, yine çok net bir fırsattan yararlanamadı! Kaleci ile karşı karşıya kalan Ömer, topu kalecinin üstünden aşırtmak istedi ancak çok kötü bir vuruş yapıp, topu dışarı gönderdi. 28'de Beşiktaş, çok tehlikeli geldi. Olcay'ın içeri çevirdiği topa Talisca, sol ayağının içiyle vurdu ama top defanstan döndü. 35'te Beşiktaş golü buldu... Olcay Şahan'ın kullandığı korner vuruşunda Talisca, çok iyi yükseldi ve kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.
ŞiŞMANOĞLU NiHAYET ŞANSSIZLIĞINI KIRDI 73'te Ömer Şişmanoğlu nihayet şanssızlığını kırdı. Olcay'dan aldığı topla ceza sahasına giren Ömer, kalecinin üzerinden topu ağlarla buluşturdu: 2-0. 83'te Bolu'da Yusuf Emre kaleciyle karşı karşı kaldı. Vuruşu az farkla auta gitti. 90'da Kerim Frei, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü bulamadı.
TALİSCA 2 AY SONRAGOLLE GERİ DÖNDÜ! Süper Lig'de Gençlerbirliği ile oynanan maçta sağ ayak tarak kemiği kırılan ve ameliyat edilen Talisca, 59 gün sonra siyah-beyazlı formayla sahaya çıktı. Geçen hafta "Şehitlere Saygı Maçı"nın kadrosunda yer alan Brezilyalı, dün 11'de başladı. GÜNEŞ'i TATMiN ETTi Sakatlıktan döndükten sonra dün maçın ilk yarısında kafa golü atan Talisca, futboluyla da Şenol Güneş'ten aferin aldı.
2017 DE BİZİMYILIMIZ OLACAK
Beşiktaş'ta dün iki asist yaparak yıldızlaşan Olcay Şahan, "Kızımın dünyaya gelmesi moral oldu. 2016'nın güzel geçtiğini düşünüyorum. Şampiyonluk yaşadık. Bu sene de iyi durumdayız. 2017'de de şampiyonluk yaşayacağımızı biliyoruz" dedi.
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