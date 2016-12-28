Fener kupa için ara vermedi

Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. hafta müsabakasında, yarın Ülker Stadı'nda Menemen BelediyeSpor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, dün yaptığı antrenmanla başladı. Advocaat yönetiminde saat 14.00'te başlayan antrenman 1 saat sürdü. Trabzonspor maçının on birinde başlayan oyuncular rejenerasyon çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular koşu ve koordinasyon hareketlerinin ardından çift kale maç oynadı.
FERNANDAO: BENİ 2'NCİ YARI GÖRÜN! Eski formuna çok yaklaşan Fernandao, Trabzon maçında attığı golün moralini taşıyor. Brezilyalı santrfor, "Ligin 2. yarısında çok daha iyi oynayacağımdan eminim. Yeter ki sakatlık olmasın" dedi.
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