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Fener kupa için ara vermedi

Fener kupa için ara vermedi
Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. hafta müsabakasında, yarın Ülker Stadı'nda Menemen Belediye Spor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, dün yaptığı antrenmanla başladı. Advocaat yönetiminde saat 14.00'te başlayan antrenman 1 saat sürdü. Trabzonspor maçının on birinde başlayan oyuncular rejenerasyon çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular koşu ve koordinasyon hareketlerinin ardından çift kale maç oynadı.

FERNANDAO: BENİ 2'NCİ YARI GÖRÜN!
Eski formuna çok yaklaşan Fernandao, Trabzon maçında attığı golün moralini taşıyor. Brezilyalı santrfor, "Ligin 2. yarısında çok daha iyi oynayacağımdan eminim. Yeter ki sakatlık olmasın" dedi.
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  • 28 Aralık 2016, Çarşamba
  • Gazete
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