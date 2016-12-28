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Cavcav Galatasaray’dan 5 milyon euro talep etti

Sarı-Kırmızılılar, için Başkent kulübünün kapısını çaldı. Ummadığı bir yanıt aldı.

Cavcav Galatasaray’dan 5 milyon euro talep etti
Serdar Aziz'in sezonu kapatmasının ardından stoper transferi için hemen harekete geçen Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor.

4 MİLYON FARK
Sarı-Kırmızılılar bir süredir yakından takip ettiği Ahmet Çalık için Gençlerbirliği'nin kapısını çaldı ve 1 milyon Euro'luk teklifte bulundu. Ancak ummadığı bir yanıt aldı. G.Birliği Başkanı İlhan Cavcav, G.Saray'dan 5 milyon Euro istedi.

ÇALIK İSTİYOR
Cavcav, "Bizim tavrımız net. Parayı veren düdüğü çalar. için 5 milyon Euro istiyoruz" ifadelerini kullandı. Ahmet Çalık, G.Saray'da oynamak istiyor.

FATiH TERiM'iN GÖZDESi
Gösteridiği performans sonrası Milli Takım'a yükselen Ahmet Çalık, Fatih Terim'in üzerine titrediği isimlerden birisi.
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  • 28 Aralık 2016, Çarşamba
  • Gazete
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