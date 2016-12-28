Cavcav Galatasaray’dan 5 milyon euro talep etti

Serdar Aziz'in sezonu kapatmasının ardından stoper transferi için hemen harekete geçen Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor.
4 MİLYON FARK
Sarı-Kırmızılılar bir süredir yakından takip ettiği Ahmet Çalık için Gençlerbirliği'nin kapısını çaldı ve 1 milyonEuro'luk teklifte bulundu. Ancak ummadığı bir yanıt aldı. G.Birliği Başkanı İlhanCavcav, G.Saray'dan 5 milyon Euro istedi.
ÇALIK İSTİYOR
Cavcav, "Bizim tavrımız net. Parayı veren düdüğü çalar. Ahmet Çalık için 5 milyon Euro istiyoruz" ifadelerini kullandı. Ahmet Çalık, G.Saray'da oynamak istiyor.
FATiH TERiM'iNGÖZDESi
Gösteridiği performans sonrası Milli Takım'a yükselen Ahmet Çalık, Fatih Terim'in üzerine titrediği isimlerden birisi.
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