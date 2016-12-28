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’ya Süper Lig’den talip çıktı

Cavanda’ya Süper Lig’den talip çıktı
Devre arasında takımdan gönderilmesi beklenen Cavanda'ya Bursaspor talip oldu... Yeşil-Beyazlılar'ın sezon sonuna kadar kiralama teklif ettiği öğrenildi. Bu konuda son kararı Riekerink verecek.
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  • 28 Aralık 2016, Çarşamba
  • Gazete
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