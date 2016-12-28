Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, retro formaların tanıtımında önemli açıklamalar yaptı. Ezeli rakiplerine mesajlar gönderen Özbek, "2 yıldızlı 3 yıldızlı dönemler geride kaldı. Biz 5. yıldızın hedefine koşuyoruz ve 5. yıldızı da ilk biz takacağız" dedi. Özbek transferle ilgili olarak da, "Takviye yapmak istiyoruz. Fakat UEFA tarafından gelen 65 milyon Euro gibi bir sınır var. Bu rakamı aşmamayı düşünüyoruz. Takımdan gidecek oyuncu olursa bunun yerine transfer yapacağız" ifadesini kullandı.



ÖZBEK: CAMİAMIZA HAYIRLI OLSUN

Öte yandan Galatasaray Kulübü ile Emlak Konut arasında Riva ve Florya projeleri için resmi imzalar atıldı... Başkan Dursun Özbek imzalı açıklamada, "Ek Protokol 27.12.2016 tarihinde imzalanmıştır. Atılan bu imzalarla birlikte Riva ve Florya projeleri resmi olarak başlamıştır. Camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" denildi.

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EFSANE FORMALAR YENİDEN SATIŞTA

Yeniden satışa çıkan 100. yıl forması, 3. yıldızı takan forma , Neuchatel destanını yazan forma ve 97-98'de lig şampiyonu olan forma dün tanıtıldı. Tanıtıma Prekazi, Necati Ateş, Hasan Şaş ve Ergün Penbe katıldı.