Özbek, “2-3 yıldızlı dönemler geride kaldı. Biz 5. yıldızın hedefine koşuyoruz ve onu da ilk biz takacağız” dedi. Transferle ilgili bilgi veren Özbek, "Eğer takımdan gidecek oyuncu olursa takviye yapacağız" diye konuştu.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, retro formaların tanıtımında önemli açıklamalar yaptı. Ezeli rakiplerine mesajlar gönderen Özbek, "2 yıldızlı 3 yıldızlı dönemler geride kaldı. Biz 5. yıldızın hedefine koşuyoruz ve 5. yıldızı da ilk biz takacağız" dedi. Özbek transferle ilgili olarak da, "Takviye yapmak istiyoruz. Fakat UEFA tarafından gelen 65 milyon Euro gibi bir sınır var. Bu rakamı aşmamayı düşünüyoruz. Takımdan gidecek oyuncu olursa bunun yerine transfer yapacağız" ifadesini kullandı.
ÖZBEK: CAMİAMIZA HAYIRLI OLSUN Öte yandan Galatasaray Kulübüile Emlak Konut arasındaRiva ve Florya projeleri içinresmi imzalar atıldı... Başkan DursunÖzbek imzalı açıklamada,"Ek Protokol 27.12.2016 tarihindeimzalanmıştır. Atılan buimzalarla birlikte Riva veFlorya projeleri resmiolarak başlamıştır. Camiamızahayırlı olmasını diliyorum"denildi.
EFSANE FORMALARYENİDEN SATIŞTA Yeniden satışa çıkan 100. yıl forması, 3. yıldızı takan forma , Neuchatel destanını yazan forma ve 97-98'de lig şampiyonu olan forma dün tanıtıldı. Tanıtıma Prekazi, Necati Ateş, Hasan Şaş ve Ergün Penbe katıldı.
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