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Yönetim Babel konusunda sessiz

Beşiktaş’ta yönetimin Babel’le anlaşmasına rağmen hala bir açıklama yapmaması kafalarda soru işareti oluşturdu

Yönetim Babel konusunda sessiz
Beşiktaş'ın ara transferde renklerine bağlamak istediği Ryan Babel'in durumu kafa karıştırdı. Deportivo'dan ayrıldıktan sonra İstanbul'a gelen Babel, dün de resmi Instagram hesabından spor yaparken bir videosunu paylaştı ve altına da, 'No Christmas' yani 'Noel yok' notunu düştü. Ancak yönetim Babel konusunda sessiz. Yönetim Babel'e ödenecek yıllık ücret ve imza parası alacağı iddialarıyla ilgili olarak olumlu ya da olumsuz birşey söylemeyince "Babel boşa mı geldi?" yorumları yapılmaya başlandı.
Etiketler:
  • 27 Aralık 2016, Salı
  • Gazete
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