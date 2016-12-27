Yalan dolan saçmalık

G.saray'da Başkan DursunÖzbek ile eski başkan Ünal Aysal arasındagerilim tırmanıyor. Özbek'in "Paranınkokusunu alanlar ortaya çıkıyor"şeklindeki sözlerine, kendi ismi verilmediğihalde yanıt veren Aysal, sertifadeler kullandı. Telegol'e konuk olanAysal, açıklamaları Galatasaray Başkanı'nayakışmayacak şekilde küçültücüve talihsiz olarak adlandırdı.
KİMSE PARA İÇİN GELMEDİ Aysal, "Galatasaray'da son 17 yılda hiçbir başkan kasada para bulmadı. Hiçbir başkan bu göreve para kokusu aldığı için gelmedi. Bu kadar ucuz ifadeler ile ne kendisini, ne de temsil ettiği camiayı küçük düşürmedi. Bu yalan dolan ve saçmalıklardan vazgeçip biraz da ciddi işlere baksalar daha da inandırıcı olabilirler" dedi.
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