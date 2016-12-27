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Yalan dolan saçmalık

Aysal, “Paranın kokusunu alanlar ortaya çıkıyor” diyen Özbek için “Bu yalan dolan ve saçmalıklardan vazgeçip ciddi işlere baksalar daha da inandırıcı olabilirler” dedi...

Yalan dolan saçmalık
G.saray'da Başkan Dursun Özbek ile eski başkan Ünal Aysal arasında gerilim tırmanıyor. Özbek'in "Paranın kokusunu alanlar ortaya çıkıyor" şeklindeki sözlerine, kendi ismi verilmediği halde yanıt veren Aysal, sert ifadeler kullandı. Telegol'e konuk olan Aysal, açıklamaları Galatasaray Başkanı'na yakışmayacak şekilde küçültücü ve talihsiz olarak adlandırdı.

KİMSE PARA İÇİN GELMEDİ
Aysal, "Galatasaray'da son 17 yılda hiçbir başkan kasada para bulmadı. Hiçbir başkan bu göreve para kokusu aldığı için gelmedi. Bu kadar ucuz ifadeler ile ne kendisini, ne de temsil ettiği camiayı küçük düşürmedi. Bu yalan dolan ve saçmalıklardan vazgeçip biraz da ciddi işlere baksalar daha da inandırıcı olabilirler" dedi.
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  • 27 Aralık 2016, Salı
  • Gazete
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