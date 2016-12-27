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Trabzon’u bitiren hareket

Trabzon, ilk 25 dakika, F.Bahçe’ye göre daha istekli oynuyordu. Ama Yusuf’un hatası Trabzon’u yaktı...

Trabzon’u bitiren hareket
Trabzonspor, Fenerbahçe maçlarındaki şanssızlığını dün de sonlandıramadı. Tam işler yolunda giderken Fenerbahçe'nin kullandığı kornerde olanlar oldu! Kullanılan kornerde Souza'nın kafa vuruşunu direk dibinde Yusuf Erdoğan eliyle çeldi. Hakem Ali Palabıyık bu pozisyon sonrası Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Yusuf Erdoğan kırmızı kartla oyun dışına attı. Bordo-mavili takımın en etkili oyuncularından biri artık kenardaydı. Üstüne üstlük Fenerbahçe bu pozisyonda bir de penaltı kazandı. Topun başına geçen Fernandao skoru 1-0 yaptı. Yusuf Erdoğan ise, "Açıkçası pozisyon birden gelişti. Orada elimi çekemezdim. Taraftarımızdan özür diliyorum. Böyle olmasını istemezdim" dedi.

2 YA DA 3 OYUNCU ALMAK İSTİYORUZ
Fenerbahçe Teknik Direktörü Advocaat Trabzonspor karşısında galibiyeti hak ettiklerini söyledi. Hollandalı oyuncu, "Tüm maçı kontrol ettik çok güzel goller attık. Transferde 2 ya da 3 futbolcu almak istiyoruz" ifadesini kullandı. Takımdan memnun olduğunu söyleyen Dick Advocaat, "Bazı oyuncular takımdan ayrılacak, belki kiralık gidecekler. Neyin uygun olup olmadığıyla alakalı bir durum" ifadesini kullandı.
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  • 27 Aralık 2016, Salı
  • Gazete
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