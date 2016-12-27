Trabzon’u bitiren hareket

Trabzonspor, Fenerbahçemaçlarındakişanssızlığını dün de sonlandıramadı.Tam işler yolundagiderken Fenerbahçe'ninkullandığı kornerde olanlaroldu! Kullanılan kornerde Souza'nınkafa vuruşunu direk dibindeYusuf Erdoğan eliyle çeldi.Hakem Ali Palabıyık bu pozisyonsonrası Trabzonspor'un yıldızfutbolcusu Yusuf Erdoğan'ıkırmızı kartla oyun dışına attı.Bordo-mavili takımın en etkilioyuncularından biri artık kenardaydı.Üstüne üstlük Fenerbahçebu pozisyonda bir de penaltıkazandı. Topun başına geçenFernandao skoru 1-0 yaptı.Yusuf Erdoğan ise, "Açıkçasıpozisyon birden gelişti. Oradaelimi çekemezdim. Taraftarımızdanözür diliyorum. Böyleolmasını istemezdim" dedi.
2 YA DA 3 OYUNCUALMAK İSTİYORUZ Fenerbahçe Teknik Direktörü Advocaat Trabzonspor karşısında galibiyeti hak ettiklerini söyledi. Hollandalı oyuncu, "Tüm maçı kontrol ettik çok güzel goller attık. Transferde 2 ya da 3 futbolcu almak istiyoruz" ifadesini kullandı. Takımdan memnun olduğunu söyleyen Dick Advocaat, "Bazı oyuncular takımdan ayrılacak, belki kiralık gidecekler. Neyin uygun olup olmadığıyla alakalı bir durum" ifadesini kullandı.
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